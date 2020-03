Vielleicht lag es an Christian Froschs preisgekröntem Kino-Streifen „Murer“. Karl Fischer spielte darin vor zwei Jahren den „Schlächter von Vilnius“, dessen Prozess in den 60er Jahren zum österreichischen Justizskandal geriet, und erschütterte mit Eiseskälte. Für den 63-Jährigen „ein Film, der bleibt“. Vielleicht schaut die Regie-Gilde, anders als Fischer meint, doch manchmal hin, was die Kollegenschaft so treibt.

Jedenfalls ist Fischer dann 2019 auch im Fernsehen so präsent gewesen, wie selten – ein Fingerzeig für die ROMY-Jury: Die Stones und ihren Song „You can't always get what you want“ ließ der gebürtige Niederösterreich gemeinsam mit dem ebenfalls in der Kategorie „Bester Schauspieler Serie/Reihe“ nominierten Harald Krassnitzer im „ Tatort: Baum fällt“ hochleben.

Gemeinsam mit Ehefrau, Kollegin und Schauspiel-Lehrerin Susi Stach (sowie ROMY-Nominee Cornelius Obonya) stand er nicht nur als in die Jahre gekommener Puff-Besitzer in der ORF-Stadtkomödie „Der Fall der Gerti B.“, sondern auch in die „Vorstadtweiber“ vor der Kamera. Zwischen Herrn Huber, Papa der Nico ( Nina Proll), und Pudschedls ( Thomas Mraz) Mutter sprühten die Funken.