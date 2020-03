Birgit Denk, 1971 in Hainburg geboren, ist eigentlich ausgebildete Sozialpädagogin. Sie arbeitete in diesem Beruf auch bis 2006, u. a. in einer Wohneinrichtung für psychisch Kranke in Wien. Seit 2000 ist sie auch Sängerin, Texterin, Moderatorin und, nona, Sendungsgestalterin – so gerechnet, feiert die Dialektmusikerin ein denkwürdiges Jubiläum von 20 Jahren. Da würde eine ROMY sehr gut passen – mit dieser Frau täten auch bei der Denk zuhaus im Burgenland die beiden Amadeus (Awards) gut auskommen.