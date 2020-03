Er ist Emotion pur. Wenn Bruce Darnell einen Lachanfall bekommt oder die Tränen kullern, berührt der „ Supertalent“-Juror das Publikum im RTL-Studio ebenso wie auch in den Wohnzimmern. Als Sidekick von Dieter Bohlen ist der vormalige „Topmodel“-Trainer zu dessen Freund und selbst zum beliebten TV-Star geworden. Seine verqueren Sprüche sind jetzt schon legendär: „Die Handetasche muss lebendick sein“ oder „What is your job, beruflich?“.

Dabei hatte Darnell, der heute abwechselnd auf Ibiza und in Antwerpen lebt, in seinem Leben lange nichts zu lachen. 1957 in Colorado geboren und in New York aufgewachsen, durchlebte er eine, wie er selbst in einem Stern-Interview sagte, „dramatische Kindheit“. „Meine Familie sagte zu mir: Du bist wertlos.“ Die Folge: Depressionen, an denen er sehr lange litt.

Karriere