NATO-Chef Stoltenberg ruft Putin zu Stopp des Krieges auf + Moskau begeht heute "Tag des Sieges"

Papst Franziskus hat beim Regina Coeli-Gebet am Sonntag erneut einen eindringlichen Appell an führende Politiker für Frieden in der Ukraine gerichtet. Der Pontifex rief die Gläubigen dazu auf, den Rosenkranz für den Frieden zu beten. Den Krieg bezeichnete er als "Wahnsinn". "Waffen führen nicht zum Frieden", betonte Franziskus.

"Der Muttergottes vertraue ich den sehnlichen Wunsch nach Frieden so vieler Völker an, die in verschiedenen Teilen der Welt unter der sinnlosen Katastrophe des Krieges leiden", so Franziskus. Der Papst gedachte auch der Opfer der Explosion in einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna, bei der mindestens 25 Menschen ums Leben kamen. Er sei in Gedanken bei den Familien der Opfer.

Am Sonntag hatten sich wieder tausende Pilger auf dem Petersplatz versammelt. Das Regina Coeli-Gebet (Himmelskönigin) ersetzt in der Zeit nach Ostern das Angelus-Gebet.