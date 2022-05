Die Mütter der Ukraine gehen an die Front

Familie, Job, Haushalt – Herausforderungen gehören für Mütter zum Alltag. Müttern in der Ukraine ist vor gut zwei Monaten durch den russischen Angriff eine weitere Herausforderung erwachsen: der Krieg.

Ihm begegnen Zehntausende Frauen, viele davon mit Kindern, nicht durch Flucht, sondern indem sie als Teil der ukrainischen Truppen gegen die Invasoren kämpfen. Sie konterkarieren so das Bild, das noch immer in vielen Köpfen über Frauen im Krieg vorherrscht: das des alleinigen Opfers.

In den Vordergrund

Während die Zahl weiblicher Armeeangehöriger in Russland seit der Jahrtausendwende von rund acht auf vier Prozent fiel, stieg sie in der Ukraine seit 2013/’14 stark an. Grund waren die Proteste gegen die damalige pro-russische Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch, die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und die Machtübernahme pro-russischer Rebellen in der Ostukraine.

Heute stellen Frauen rund 16 Prozent der ukrainischen Streitkräfte (in Österreich sind es 4 %). Und es werden täglich mehr.