Information als Waffe: Wie US-Geheimdienste die Ukraine unterstützen

Abhörstationen und Satelliten

Neben Abhörstationen an Land und auf See sind es vor allem Satellitenbilder, mit denen sich US-Dienste einen Überblick über das Geschehen verschaffen. Zentrale Stelle ist die NGA, die „National Geospatial-Intelligence Agency“ in Virginia. Sie kooperiert laut Stern mit mehr als 100 Privatfirmen und nutzt Bilder von gut 200 kommerziellen Satelliten.

Die NGA-Informationen werden an die Ukraine, das US-Militär in Europa und an NATO-Partner weitergeleitet.

Mit der Ukraine arbeiten die USA seit der Annexion der Krim durch Russland 2014 eng zusammen. Publik gemacht wurden die erzielten Informationen aber erst wenige Wochen vor der russischen Invasion.