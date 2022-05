Bringen Waffen den Dritten Weltkrieg? Deutschland im Emma-Dilemma

Festmachen lässt sich dieser Konflikt am besten an zwei Personen – an Schwarzer, die knapp 80-jährig eine Reihe prominenter Befürworter hinter sich hat – Reinhard Mey, Martin Walser, Dieter Nuhr, Gerhard Polt oder Peter Weibel. Auf der anderen Seite steht die Grüne Annalena Baerbock, gerade mal 41 Jahren, und als Außenministerin die junge Generation in Person – und Symbol des Wandels der Grünen weg von der Pazifistenpartei: 1999 warfen verstimmte Grüne Joschka Fischer für sein Ja zum Bundeswehr-Einsatz im Kosovo noch Farbbeutel an den Kopf warfen, jetzt beklatschen sie ihre Parteichefin mit Stahlhelm und Schutzweste an der Front.