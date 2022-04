Putins nächstes Pulverfass heißt Transnistrien

Wer steckt wirklich hinter den Attacken?

Das ist unklar. Die Ukraine hat Interesse daran, das riesige Munitionslager an der Grenze unschädlich zu machen – das hätte „das Potenzial der Hiroshima-Bombe“, sagt Marcel Röthig, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kiew. Größeres Interesse an einer Verschärfung des eingefrorenen Konflikts hat aber Russland, weil so ukrainische Kräfte aus dem Donbass Richtung Transnistrien abziehen müssten. Ein Indiz dafür ist, dass das russische Verteidigungsministerium drei Tage vor dem Beschuss behauptete, die transnistrische, russischsprachige Bevölkerung würde von Moldau „unterdrückt“ – dasselbe Argument lieferte man für die „Befreiung“ des Donbass’. Zugleich rief Generalmajor Rustam Minnekajew die Separatistenrepublik öffentlich als neues Eroberungsziel aus – mit der Landbrücke dorthin könnte man sich Odessa einverleiben und die Ukraine vom Meer abschneiden, was sie ruinieren würde.

Will Putin also wirklich dort einmarschieren?

Eigentlich ist das unwahrscheinlich. Zum einen kündigt man solche Pläne nicht an, zum anderen kommt Moskau auch im Osten nicht voran. Auch, dass transnistrische Truppen die Russen unterstützen, ist nicht zielführend, dort stehen nur etwa 7.500 Mann unter Waffen. Plausibler ist, dass Moskau „ablenken und provozieren“ will, sagt Anatol Şalaru, Ex-Vizeverteidigungsminister Moldaus. Das funktioniert – kurz nach dem ersten Beschuss flohen bereits Tausende Menschen aus Transnistrien. Das dunkelste Szenario für ihn ist, dass Moskau Moldau in den Krieg zieht: Das Land ist neutral, hat keine nennenswerten Streitkräfte, 200.000 ukrainische Flüchtlinge sind im Land. Moldaus Schutzmacht ist Rumänien – das NATO-Mitglied könnte sich schlimmstenfalls veranlasst sehen, einzugreifen.