Ex-Geheimdienst-Mitarbeiterin: "Putin ist der gleiche Diktator wie Stalin"

Österreichs Bundeskanzler Nehammer war soeben bei Putin. Einige Zeit vorher der israelische Premier Bennett den Kremlchef. Wer hat mehr Einfluss und Verhandlungsfähigkeit?

Ganz klar Israel. Es spielte eine extrem wichtige Rolle in Putins Kindheit. Er wuchs in sehr armen Verhältnissen in St. Petersburg auf, in einer Gemeinschaftswohnung mit mehreren Familien. Eine davon war jüdisch, und er entwickelte eine ganz enge Beziehung zu ihnen, weil sie ihn mit Essen versorgten und sich um ihn kümmerten. Sein Vater arbeitete dauernd, seine Mutter war psychisch geschädigt nach dem Tod seiner zwei kleinen Brüder. Von da an liebte er die Juden und hatte auch eine enge Beziehung zu Benjamin Netanjahu. Putin zählt auf Israel, weil Israel mit beiden Seiten, Amerika und Russland, verhandeln kann.

Die Supermächte befinden sich in einem Stellvertreterkrieg. Es geht hier nicht nur um die Ukraine. Wie weit wird Putin gehen?

Er hat Angst vor der kombinierten militärischen Macht von USA und NATO. NATO-Staaten wird er nicht angreifen, das ist nicht Teil seines Plans.