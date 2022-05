Angst vor Putins Zorn lässt Generäle gegeneinander kämpfen

Die Generäle aber rücken tatsächlich der Front und ihren Soldaten immer näher, um diese persönlich irgendwie nach vorne zu peitschen, in diesem verunglückten Krieg. Ein hohes Risiko, wie die Todesopfer in ihren Reihen beweisen. Gerade soll der neunte russische General getötet worden sein. Und damit nicht genug, fast erwischte es zugleich den Militär, dem Putin in einer Hauruck-Aktion die Kriegsführung übertragen hatte, um den völlig verfahrenen Karren aus dem Dreck zu ziehen. Valery Gerasimov, der ebenso brutale wie erfolgreiche Stratege des russischen Einsatzes in Syrien, soll ebenfalls schwer verwundet worden sein – auch er ganz knapp hinter der Front: Ein völlig ungewöhnliches Verhalten für einen Armeeführer, wie westliche Militärs meinen.

"Sehr zögerlich"

Durchgesetzt mit seiner Strategie hat sich Gerasimov jedenfalls bisher nicht. Denn wie ein hochrangiger US-Militär gegenüber der New York Times analysiert, „das Vorgehen der Russen in der Ostukraine ist sehr vorsichtig, sehr zögerlich.“ Man habe mit einer viel härteren, viel brutaleren Offensive gerechnet.

"Fangen an aufeinander loszugehen"

Massive Angriffe etwa gegen Versorgungslinien und Infrastruktur der Ukraine, für die man im Pentagon bereits mögliche Gegenmaßnahmen einkalkuliert habe. Diese Angriffe aber fanden nur vereinzelt statt. Warum, darüber herrscht in westlichen Militärkreisen Rätselraten: Ist das Risiko für die russische Luftwaffe zu groß? Gehen ihr allmählich die High-Tech-Raketen aus? Oder aber, und das ist auch die Vermutung, die der britische Verteidigungsminister anstellt: „Sie fangen an aufeinander loszugehen, versuchen sich gegenseitig verantwortlich zu machen, für das militärische Desaster.“