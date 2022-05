Ukraine versenkt weitere russische Schiffe im Schwarzen Meer

Der Kreml dementiert grundsätzlich jeden Schiffsverlust im Schwarzen Meer, selbst jenen des russischen Flaggschiffs „Moskwa“ Mitte April versuchte man zunächst als Unfall zu verschleiern. Auch gegenüber Angehörigen der Besatzung: Die „Moskwa“ sei niemals in ukrainischen Gewässern und auch nie an einem Militäreinsatz beteiligt gewesen, heißt es in einem offiziellen Brief, den der frustrierte Vater eines Matrosen am Freitag veröffentlichte – dazu sein Satz: „Gehört die Schlangeninsel etwa nicht der Ukraine, ihr Lumpen?“

Sein Sohn gilt lediglich als vermisst, die Behörden gaben bisher erst einen Toten an Bord zu.