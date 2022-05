Russische Soldaten simulieren Atomangriff: Warum das kein Grund zur Panik ist

Wie militärisch sinnvoll es für die russische Armee also wäre, einen Atomangriff von Kaliningrad aus zu planen, ist fraglich. Doch der Exklave an der polnischen Grenze, die nur fast so groß ist wie die Steiermark, kam schon während des Kalten Krieges eine große Bedeutung zu, um das Kräfteverhältnis in Europa auszugleichen.

Mit einer stark aufgerüsteten Region unter russischer Kontrolle, die so nah an NATO-Mitgliedsstaaten wie Deutschland liegt (Kaliningrads gleichnamige Hauptstadt war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs unter dem Namen Königsberg der Sitz des Herzogtums Preußen), bestand für Russland auch nach Zerfall der UdSSR stets die theoretische Möglichkeit, schneller auf unliebsame Entwicklungen in Mitteleuropa reagieren zu können als vom Gebiet des Mutterlandes aus.