"Derzeit ist ein Atomwaffenangriff wenig wahrscheinlich“

Lawrows Aussage zeige deshalb ganz deutlich, dass „Putin mit dem Rücken zur Wand steht.“ Die Offensive im Donbass kommt nicht wunschgemäß voran, doch Putin „braucht einen Sieg“. Darum werde er wohl „auch einen geringen Erfolg als Sieg verkaufen“, vermutet der Experte.

Die Äußerungen Lawrows folgen deshalb dem Motto „eskalieren, um zu deeskalieren“, sagt Dubowy. Sie sollen eine Ausweitung des Konflikts verhindern, den Westen abschrecken. „Derzeit ist ein Atomwaffenangriff darum wenig wahrscheinlich. Nicht unwahrscheinlich, aber wenig wahrscheinlich.“

Der Westen dürfe sich deshalb von weiterer Unterstützung – vor allem von Waffenlieferungen – nicht abbringen lassen, sagt der Experte. „Russland will möglichst viel an ukrainischem Territorium besetzen, um eine neutrale Zone zu schaffen oder – das ist wahrscheinlicher – um es sich einzuverleiben. Je besser die ukrainischen Kräfte kämpfen, desto geringer ist der Preis, den die Ukraine und der Westen werden zahlen müssen.“

Eliten-Frage

Wo die rote Linie verlaufe, die Moskau zum Drücken des Atomknopfs verleitet, sei schwer zu sagen. „Die rote Linie existiert nur in Putins Kopf.“ Die große Frage sei darum, ob die Eliten rund um den Kremlchef eine nukleare Eskalation mittragen würden. Dafür sei der Kriegsverlauf sei entscheidend: „Je schlechter es in der Ukraine läuft, desto mehr Unterstützer braucht Putin im Inland“, sagt Dubowy. „Und je mehr Unterstützer er braucht, umso unwahrscheinlicher wird auch eine totale Diktatur Russlands durch seine Person.“

Diplomatische LösungMoskau werde darum – auch wenn es Kiew vorwirft, die Verhandlungen nur vorzutäuschen – weiter nach einer Verhandlungslösung suchen, sagt Dubowy. Das hat Lawrow übrigens in dem Interview auch gesagt: „Der Krieg wird mit einer Vereinbarung mit der Regierung in Kiew enden“, so Lawrow.