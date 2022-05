Der Sieg und die Schande

Dieselben Truppen, die Gott sei Dank und unter großen Opfern die Nazis besiegten, haben Jahre davor Polen überfallen, das Baltikum nahm Stalin gleich mit. Sie haben in der Zeit der Besatzung nach ’45 ihren Sieg mit Vergewaltigungen und Plünderungen gefeiert (woran erinnert das bloß aktuell?).

Die Sowjetunion machte sich später Ungarn und die Tschechoslowakei militärisch gefügig. Und nach ihrem Zusammenbruch setzte der angeblich so westorientierte Wladimir Putin diese Tradition fort: Krieg in Tschetschenien, Georgien, in Syrien, schließlich die Einverleibung der Krim. Dass er die Ukraine überfallen würde, war für viele – vor allem für die, die mit ihm ihre (Gas-)Geschäfte machten – nicht vorhersehbar. Hätte man gewollt, hätte man gesehen.

Jetzt gibt es Stimmen, die mahnen, Putin keinen Anlass zu weiterer Aggression zu geben. Der sogenannte Emma-Brief von Alice Schwarzer & Co. schiebt denen, die die Ukraine gegen den russischen Aggressor unterstützen, letztlich die Verantwortung für einen allfälligen Atomkrieg zu. Wladimir Putin, der mit seinem Krieg feststecke, sei ein Ausweg zu bieten, den er nicht als Niederlage werten müsse.

Ja fein, wenn es den gäbe. Aber Putin ist in all seinem Handeln ein politischer und geistiger Enkel des in Russland (unter Putin) ungehemmt gehuldigten Josef Stalin. „Was 1920 geschah, muss nicht immer so bleiben“, sagte der Diktator, ehe er sich seinerzeit das Baltikum wieder einverleibte – auch das erinnert uns an Aktuelles, oder?

Ein Stalin in seiner hegemonialen Sucht samt der Vernichtung von Millionen Menschen wäre durch keinen „Ausweg“ zu bremsen gewesen. Und was, wenn die Welt, die Alliierten und die Sowjetunion, bei Hitler gewarnt hätte: „Nur nicht weiter reizen, wir müssen ihm einen gesichtswahrenden Ausweg bieten“ – dann hätte es den „Tag des Sieges“, der die Welt von den Verbrechen des Nationalsozialismus befreit hat, nicht so bald gegeben.

Jetzt braucht es eine Strategie, die Welt von Wladimir Putin zu befreien.