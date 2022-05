Richard David Precht: "Putin ist nicht Hitler“

Wenn die USA im Zweiten Weltkrieg auch gesagt hätten, es kümmert sie nicht, was in Europa passiert und welche Verbrechen Hitler verübt, würde Europa heute wahrscheinlich anders aussehen …

Mit diesen historischen Vergleichen muss man vorsichtig sein. Der Zweite Weltkrieg wurde in der Sowjetunion entschieden, in Stalingrad, und die USA sind auch nicht in erster Linie wegen Hitlers Verbrechen in den Krieg eingetreten. Zudem ist Putin nicht Hitler. Putin regierte das Land seit 22 Jahren, bevor er die Ukraine überfiel. Hitler hat nur wenige Jahre gebraucht, um den größten Krieg der Menschheit vom Zaum zu brechen. Ein Blick in die Geschichte hilft uns nicht weiter.

Haben Sie noch Hoffnung auf einen schnellen Frieden?

Derzeit leider nicht. Es steht zu befürchten, dass die Ukraine geteilt wird. Das wahrscheinlichste Szenario ist vermutlich, dass Russland Teile der Ostukraine erobern wird, so wie das 2014 bereits im Donbass passiert ist, und dass der Krieg sich dann irgendwann nicht weiterbewegt. Die Ukraine wird dann zu einem Ort, wo ein hochgefährlicher Dauer-Schwelbrand glimmt.

Kommen wir nun zu Ihrem Buch. Zentrale Botschaft ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen kommen muss. Lässt ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht die Kreativität einschlafen?

Wer reich werden will, wird sich nicht auf sein Grundeinkommen verlassen. Ich habe versucht, ein Modell zu entwickeln, wo es sich für die Langzeitarbeitslosen wieder richtig lohnt, in den Arbeitsprozess zu kommen. Das ist beispielsweise mit dem Hartz-IV-System nicht möglich. Bei meinem Modell kann man im Jahr bis zu 20.000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Dadurch wird die Arbeitsmotivation gefördert und gestärkt im Gegensatz zu dem Zustand, den wir jetzt haben. Die spannende Frage bei Arbeitslosen ist ja immer: Wie leicht ist wieder Arbeit zu bekommen? Wie viel kann man von dem, was man verdient, behalten. Ich möchte, dass sich Arbeit wieder lohnt.