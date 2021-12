Kurz' neuer Arbeitgeber: Trump-Fan und Drahtzieher der US-Rechten

Verbindungen zum Trump-Clan

Kurz, der ja selbst über Vermittlung des damaligen US-Botschafters in Wien, Trevor Traina, von Trump im Weißen Haus empfangen wurde, kann ja auf gute Verbindungen zum Trump-Clan und dessen Unterstützer setzen. So wurde der damalige Kanzler am Rande seines Washington-Besuches zu einem privaten Abendessen mit Trumps Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner, ebenfalls internationaler Investor, eingeladen.

Klare Ideologie

Doch Kurz' neuer Chef hat offensichtlich und nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien nicht nur aus geschäftlichem Kalkül seit Jahren alles auf Trump gesetzt und Millionen in seinen Wahlkampf investiert. Der deutschstämmige Peter Thiel hatte schon in den Jahren zuvor Gruppen am rechten Rand der Republikaner wie etwa die einflussreiche "Tea-Party"-Bewegung unterstützt.

Auch berichten US-Medien über direkte Kontakte von Thiel zur sogenannten Alt-Right-Bewegung, jener deklariert rassistischen, rechten Bewegung, aus denen sich Trumps fanatischste Anhänger rekrutieren. Jene also, in deren Foren auch der Sturm aufs Kapitol am 6.Jänner dieses Jahres vorbereitet wurde. So soll Thiel laut dem US-Nachrichtenportal "Buzzfeed" einen der Vordenker der Bewegung zu einem privaten Abendessen empfangen haben.