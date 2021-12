Sein endgültiger Rückzug aus der heimischen Politik sorgte Anfang des Monats für ein mittelschweres Polit-Beben inklusive einer kompletten Neuaufstellung des ÖVP-Regierungsteams.

Seitdem wurde spekuliert, was Sebastian Kurz wohl als nächstes machen werde. Als fix galt ein beruflicher Wechsel in die Privatwirtschaft im ersten Quartal 2022. Hartnäckige Gerüchte, wonach er "in die Luftfahrtbranche" wechsle, dementierte Kurz zuletzt gegenüber dem KURIER.