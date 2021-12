Neuer Job in der Luftfahrtbranche? Kurz dementiert Gerüchte

In einschlägigen Management-Kreisen kursiert das Gerücht, wonach Kurz "in die Luftfahrtbranche" wechsle. KURIER-Recherchen in der ÖVP schienen zuerst eine Bestätigung zu bringen. In türkisen Kreisen wurde sogar eine Airline genannt - eine erfolgreiche Fluglinie aus dem Mittleren Osten, die angeblich ein Millionenhonorar bezahlen würde. Kurz sollte als Lobbyist der Fluglinie in Europa tätig werden, lautete die Erzählung.

Was sagt Sebastian Kurz dazu? "Klingt interessant, stimmt aber nicht", dementiert er die Gerüchte auf KURIER-Anfrage. Die Spur sei sogar "ganz kalt".

Andere kalte Spuren

Andere, wohl ebenso kalte Spuren, führten zuletzt in die USA, etwa zur Kushner Real Estate Group. Jared Kushner ist Ivanka Trumps Ehemann und diente dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump als Chefberater.

Abseits teils auch absurder Mutmaßungen um Kurz' Zukunft: Relativ sicher scheint nur, dass es den Ex-Kanzler in die Privatwirtschaft verschlägt, zu einem internationalen Unternehmen. Das Rätselraten geht vorerst weiter.

Offen ist auch, in welche Branchen sich andere zurückgetretene Ex-Granden der Türkisen begeben. Der ehemalige Kabinettschef des Kanzleramts, Bernhard Bonelli, möchte sich nämlich ebenso schnell beruflich neu orientieren, wie Ex-Finanzminister Gernot Blümel.