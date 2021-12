Abgestürzter Überflieger: Die immerzu steile Polit-Karriere des Sebastian Kurz

Über den eigenen Prätorianer gestolpert

Der junge Kanzler stolpert vielmehr über das Mobiltelefon von Thomas Schmid, Kurz' selbsternannter "Prätorianer", der als Generalsekretär im Finanzministerium unter anderem die Umfragen zur Machübernahme mit-maßgeschneidert haben soll.

Über Zufallsfunde stößt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die eigentlich wegen blauen Postenschachers in der Casinos-Affäre ermittelte, über ein Back-up von Schmids Handy auf ein Konvolut an kompromittierenden, mutmaßlich auch strafrechtlich relevanten Chatnachrichten, die Kurz und sein engstes Umfeld derart in Bedrängnis bringen, dass dem Kanzler am 6. Oktober 2021 keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als einen "Schritt zur Seite" zu machen.

Außenminister Alexander Schallenberg wird neuer Kanzler, Kurz bleibt Parteichef, möchte im Hintergrund die Fäden ziehen. Ermittlungen, verärgerte Landeshauptleute, Umfragewerte aus Mitterlehner-Zeiten: Schlussendlich hat Österreichs ehemals jüngster Kanzler keine Hausmacht mehr. Als Kurz Ende November zum ersten Mal Vater wird, soll das "alles andere getoppt" haben, was er zuvor erlebt habe. Auch die beiden Wahlsiege 2017 und 2019. Kurz fühle sich von der WKStA gejagt, seine Leidenschaft für die Politik sei gesunden. Das und die Geburt seines Sohnes Konstantin lässt den Ex-Kanzler laut Eigenaussage entscheiden: Genug ist genug.

Kurz hat die Reißleine gezogen. Er verlässt die Politik und schmiedet nun neue Karrierepläne.