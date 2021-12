Reaktionen auf den Rücktritt von Sebastian Kurz

Positive Meldungen oder Danksagungen sind allerdings, gut eine Stunde nach Bekanntwerden des Rücktritts, wenige zu finden. Die ÖVP sowie Grünen Minister und Abgeordneten werden wohl das offizielle Statement von Kurz abwarten.

Kritiker gibt es allerdings genug.

Der Linzer SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger sieht im Rücktritt von Kurz ein "gutes Zeichen für die Demokratie" wenn jemand, "der so für Korruption und menschenverachtenden Umgang steht wie Kurz", aus der Politik ausscheidet. Von Neuwahlen halte Luger übrigens nichts, wie er den Oberösterreichischen Nachrichten sagt: "Neuwahlen kommen für mich in der aktuellen Lage nicht in Frage."

Dass die Opposition nicht nur positive Worte für Kurz übrig hat, zeigt beispielsweise auch ein Tweet des SPÖ-Niederösterreich-Chefs Franz Schnabl.