Die letzten Tage: Wie sich der Kurz-Rückzug ankündigte

Am 27. November wurde Sebastian Kurz Vater eines Sohnes. Und plötzlich wurde es still um den ehemaligen Kanzler. An sich nicht weiter ungewöhnlich, erzählt man im Bundeskanzleramt und bei den Grünen.

Wären da nicht schon in den Wochen zuvor Gerüchte kursiert, Kurz könnte sich nach der Geburt seines Sohnes ganz zurückziehen. Und so geschah es nun auch: Heute um 11.30 Uhr gab Kurz seinen kompletten Rückzug aus der Politik bekannt.

Erfahren habe man davon um 9.15 Uhr durch eine Eilt-Meldung von krone.at, heißt es von mehreren Mitarbeitern und Abgeordneten bei ÖVP und Grünen.

Die ÖVP-Landeshauptleute hatten hingegen einen Vorsprung: Sie hat Kurz bereits vor 9 Uhr angerufen und über seine Entscheidung informiert.

Vizekanzler Werner Kogler wurde ebenfalls vorab informiert - aber auch erst knapp vorher. Die Information, dass Karl Nehammer als ÖVP-Chef und Kanzler nachrücken könnte, habe man bisher nur den Medien entnommen, heißt es in seinem Umfeld.