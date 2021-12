Und drittens, weil Nehammer auch auf professioneller Ebene in so manchem Konflikt bewiesen habe: "Mit dem kann man arbeiten, egal, wie tief die Gräben sind." Als Beispiel nennt ein Grüner den Konflikt um das Abschiebethema: "Egal, wie heftig wir uns mit ihm (Nehammer) fetzen, die Gesprächsbasis ist immer eine gute." Von Sebastian Kurz habe man das nicht behaupten können.

"Ich habe heute Sebastian Kurz in einem Telefonat herzlich für seine Tätigkeit als Bundeskanzler der Republik Österreich sowie zuvor als Außenminister und Staatssekretär gedankt", schrieb Van der Bellen in einer Aussendung. Auch "für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit" habe er sich dabei bedankt und für die Zukunft alles Gute gewünscht.

Vizekanzler Werner Kogler hat großen Respekt für die Entscheidung von Sebastian Kurz, sich aus der Politik zurückzuziehen. "Wir haben gemeinsam in der Bundesregierung trotz aller Unterschiede viel erreicht", sagte der Grünen-Chef in einer ersten Reaktion.

Neuwahlen sieht Stelzer keine am Horizont. "Wir brauchen alles andere als einen Wahlkampf." Dass der Posten des VP-Chefs und des Kanzlers in Händen einer Person liegen, hält Stelzer für sinnvoll. Der Antwort auf die Frage, ob Schallenberg Kanzler bleibe, wolle der Landeshauptmann nicht vorgreifen. Aber: "Ich gehe davon aus, dass Schallenberg nicht danach strebt, Parteiobmann zu werden."

Landeshauptmann Thomas Stelzer hat Sebastian Kurz in einem Statement gedankt und Respekt vor seinem Rücktritt gezeigt. "Menschlich und politisch kann ich den Schritt nachvollziehen." Die Entscheidung war eine rein persönliche, so Stelzer. Drängen vonseiten der Landeshauptleute habe es keines gegeben, Kurz wurde ja erst vor kurzem als Parteiobmann wiedergewählt. Die Frage, ob Karl Nehammer neuer Parteiobmann und Kanzler werde, wollte Stelzer nicht beantworten. "Es ist noch zu früh, Namen zu nennen." Es gebe ein großes personelles Reservoir innerhalb der Partei.

Die Rede von Sebastian Kurz, in der er die Gründe für seinen Rückzug aus der Politik erklärt, als Transkript in voller Länge.

Heute, 12:29 PM | Josef Siffert