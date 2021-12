Sebastian Kurz hat einen neuen Job

Schon länger brodelt die Gerüchteküche, was denn Sebastian Kurz nach seinem Rückzug aus der Politik machen werde. Gerüchte, wonach er "in die Luftfahrtbranche" wechsle, dementierte Kurz zuletzt gegenüber dem KURIER. Als fix galt ein beruflicher Wechsel in die Privatwirtschaft im ersten Quartal 2022.

Nun wurde bekannt: Der ehemalige Kanzler wird im nächsten Jahr als "Global Strategist" bei Thiel Capital beginnen.

Peter Thiel

Der in Frankfurt geborene Peter Thiel, der drei Staatsbürgerschaften (USA, Deutschland und Neuseeland) besitzt, gründete gemeinsam mit Elon Musk, David Sacks und Max Levchin den Online-Bezahldienst PayPal, war der erste Kapitalgeber von Facebook und investiert weltweit in Unternehmen - bevorzugt im (Bio-) Technologiebereich. Thiel ist auch Mitgründer und war Vorstandsvorsitzender von Palantir Technologies, einem Big-Data Analysten.

Politisch steht der Milliardär Thiel dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nahe und ist dem rechten Parteiflügel der Republikaner zuzuordnen. So spendete Thiel im Jahr 2016 1,25 Millionen US-Dollar für Trumps Wahlkampf. Während der Präsidentschaft galt Thiel als sein Berater. Gute Kontakte pflegt Thiel auch zur rechtsextremen Alt-Right-Bewegung.

Bekannt ist Thiel auch für sein ungewöhnliches Förderprogramm "20 under 20": So vergab Thiel erstmals im Jahr 2011 100.000 Dollar Stipendium an Unter 22-Jährige, um die Schule abbrechen zu können und ein eigenes Tech-Projekt zu verwirklichen.

Privat ist Thiel mit dem Finanzexperten Matt Danzeisen verheiratet. Die Zeremonie fand 2017 in Wien statt.