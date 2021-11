Philosoph Precht: "Würde Kinder niemals impfen"

Precht befindet: "Es gibt Leute, die hören das Wort Impfen und denken sofort: 'Das ist der Teufel.‘ Und es gibt Leute, die hören das Wort Impfen und sagen sofort: 'Alles unbedenklich.‘ Ja, und beide Pole sind totaler Quatsch“.

Precht, Autor von Büchern wie "Wer bin ich und wenn ja wie viele?", sei "bestürzt" gewesen über den Druck, der über den deutschen Nationalspieler aufgebaut wurde und hält selbiges für "moralisch ausgesprochen fragwürdig". Für Moderator Lanz ist Corona ob des Falles von Kimmich "plötzlich wieder auf der Agenda".

Die Entscheidung, sich impfen zu lassen, müsse "jeder mit selbst frei entscheiden können, ohne dass da ein gesellschaftlicher Druck aufgebaut wird", ist auch Precht eines Sinnes mit Lanz.

In dem über 50 Minuten andauernd Gespräch äußern sich die beiden auch über möglichen Nebenwirkungen und Langzeitfolgen der Impfung. Lanz führt wissenschaftliche Studien ins Treffen - Precht widerspricht.

Precht "kein Impfgegner"

"Wir reden über Gentechnik", so Precht in Bezug auf Impfstoffe. Wiewohl er "kein Impfgegner" sei, spricht er sich mehrfach kritisch über die Impfung von Kindern, will dies aber nicht als Empfehlung verstanden wissen.

Lanz sagt unter anderem: "Wenn du in einen gesunden Körper eines gesunden Kindes einfach mal irgendeine Substanz reinspritzt, ich verstehe, dass dann Leute sagen: 'Das fällt mir schwer.‘ Das kann ich völlig nachvollziehen".