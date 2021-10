Kritik an Bayern-Star Kimmich: "Macht ihn nicht zum Impfexperten"

In Österreich ist seit Tagen Dominic Thiem das große Thema. Die Aufforderung des Gesundheitsministers, Österreichs Tennisstar solle sich impfen lassen, ließ die Wogen hochgehen. Prompt stiegen auch FPÖ und SPÖ in die Diskussion ein. Wie sich Sport-Stars zum Impfen verhalten ist aber nicht nur in Österreich zu einem Politikum geworden.