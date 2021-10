Causa Thiem: "Wunsch, dass sich alle Sportler impfen lassen"

Man habe Akademien, Turnierveranstaltern, Trainern, Spielern und Persönlichkeiten im heimischen Tennissport die Zusammenarbeit angeboten, machte Brunner das gemeinsame Ziehen an einem Strang deutlich. "Dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, muss der Vergangenheit angehören", sagte der 49-jährige. "Wir haben das Angebot gemacht, zu kooperieren." Melzer wurde zum ÖTV-Bindeglied, bei seiner Österreich-Rundreise "Jürgen on tour" machte er sich ein Bild vom Status quo.

Stärkung von Nachwuchs und Turnierlandschaft

"Für mich war da wichtig, ein Trainer-Team in unserem Stützpunkt in der Südstadt zu installieren, das sich international sehen lässt", umriss Melzer die Zielrichtung. Mit Philipp Wessely habe man einen Konditionstrainer mit viel Erfahrung u.a. als Betreuer des 2020-Wien-Siegers Andrej Rublew engagiert. Zum anderen sei es ein Anliegen gewesen, eine "Mädchen-Gruppe in der Südstadt zu installieren" und zu fördern. Die Kluft hinter Barbara Haas und Julia Grabher soll so sukzessive geschlossen werden.