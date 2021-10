Den letzten Punkt in Jürgen Melzers Karriere machte der Gegner

Stadion am Heumarkt, 27. Oktober 2021, 18.27 Uhr. Filip Polasek schlägt ein Ass.

An sich keine Weltsensation, aber es war der letzte Punkt in der Karriere von Jürgen Melzer. Der 40-jährige Niederösterreicher, mittlerweile Sportchef beim Österreichischen Tennisverband, unterlag mit Olympiasieger Alexander Zverev in der ersten Runde des Doppelbewerbs bei den Erste Bank Open der Paarung John Peers/Filip Polasek 6:7, 5:7. Es war das letzte Match für Melzer in Wien, das letzte in seiner Karriere. Der Wien-Sieger von 2009, 2010 (Einzel) und 2014 (Doppel) schließt damit ein erfolgreiches Kapitel, das ihn im Einzel und Doppel in die Top Ten führte.

Schon mehrmals hatte Melzer seinen Abschied angekündigt, dieses Mal scheint er unwiderruflich. Aber es ist kein abruptes Ende. „Ich habe mich heuer eher nicht mehr als Spieler gesehen, sondern eher als Trainer und in meiner Funktion beim Tennisverband“, sagt Melzer, der seit Jänner Sportchef beim ÖTV ist.