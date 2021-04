Richard David Precht: "Es gibt auch umgekehrten Sexismus"

Ist der Egoismus in der Gesellschaft in Covid-Zeiten gewachsen?

Nein. Aber in Krisenzeiten zeigen Menschen ihr wahres Gesicht. Die Hilfsbereiten, Netten, Rücksichtsvollen werden hilfsbereiter, netter, rücksichtsvoller, die Egoisten werden egoistischer. Aber wer am Sinn von Ausgangssperren zweifelt, ist noch kein Egoist. Egoisten sind die, die staatliche Maßnahmen grundsätzlich ablehnen oder nicht befolgen, weil sie nicht einsehen, dass sie auf die Schwachen Rücksicht nehmen müssen und sich selber nicht bedroht fühlen. Zweifel an bestimmten Maßnahmen ist das Eine, das Ausscheren aus der Verantwortlichkeit ist was Anderes.

Ist die Sorge berechtigt, dass die Maßnahmen in unsere Freiheiten eingreifen und der Staat das auch bei künftigen Problemen tun wird?

Covid ist eine sehr kleine Krise im Vergleich zu den Dimensionen der Klimakatastrophe. Dort wird es zwar keine Grundrechts-, aber andere Einschränkungen geben. Etwa in Innenstädten nicht mehr mit großen Autos zu fahren, nicht mehr so viel zu fliegen, keine Kreuzfahrten wie früher zu unternehmen. Lieb gewordene Gewohnheiten können wir nicht mehr auf die gleiche Art und Weise ausleben. Ich bin sicher, dass die Menschen, die gegen Migration auf die Straße gegangen sind und gegen Covid-Maßnahmen, dann gegen die Klimamaßnahmen auf die Straße gehen werden. Das Thema ist ihnen egal, ihr Feind ist der Staat, der habe sich nicht einzumischen.

Das klingt pessimistisch.

Nicht nur. Durch die Corona-Krise haben viele Menschen erkannt, dass sie biologische Wesen sind. Dass wir unglaublich verletzlich sind durch Einflüsse von außen – sei es durch ein Virus, sei es durch Veränderungen im Klima. Diese Erkenntnis könnte man nutzen, um schnellere und effektivere Klimapolitik zu machen.