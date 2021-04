Was macht Annalena Baerbock zur besseren Kanzlerkandidatin?

Beide, Robert wie Annalena, haben das Zeug dazu. Annalena hat eine breite parlamentarische Erfahrung, ist sehr schnell in der Auffassungsgabe – und sie kann zuhören. Nicht, dass sie es nötig hat, aber sie arbeitet auch mit Leuten, die fachlich Ahnung haben, aber definitiv anderer Meinung sind und zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Es nützt nichts, jemanden zu haben, der einem nach dem Mund redet. Das ist wichtiger als vieles andere, weil man den Job, um den es jetzt geht, nicht vorher lernen kann.

Die Grünen haben im Bund mit der SPD regiert, in den Ländern koalieren sie in verschiedenen Bündnissen. Was lässt sich daraus lernen?

Ich würde die Regierungserfahrung auf Landesebene nicht zu hoch gewichten. Das heißt, du bist gut in der dritten Liga, aber im Bund musst du plötzlich Champions League spielen. Es wird erwartet, dass Deutschland mit Frankreich eine Führungsrolle in der EU einnimmt. Da triffst du dann auf der Weltbühne auf Joe Biden und Xi Jinping. Das kann man nicht lernen. Was wir aus der Regierung mit der SPD aber schon gelernt haben: Man darf sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen.

Sie meinen den Bundeswehreinsatz ohne UN-Mandat.

Wir haben 1998 den Einsatz im Kosovo mitgetragen. Die Grünen haben 10.000 Mitglieder verloren, alle Landtagswahlen und sich bei den Europawahlen halbiert. Da hat man eine rote Linie, die nicht überschritten werden will und es passiert doch. Deswegen verliert man in den ersten eineinhalb Jahren an Zustimmung. Wichtig ist aber, am Ende etwas vorweisen zu können. 2002 haben wir mit dem Atomausstieg und der Energiewende auf 8,6 Prozent zugelegt und Schröder die Mehrheit gerettet.

Sie haben vor der türkis-grünen Angelobung prophezeit, dass die österreichischen Grünen erst einmal „in die Fresse bekommen“ werden.

Die eigentliche Probe steht dieser Koalition noch bevor. Das hat weniger mit den Grünen zu tun, als mit dem in die Krise geratenen Politikmodell der Liste Kurz. Dieses Modell der Usurpation der ÖVP durch eine kleine Truppe politischer Manager ist an seine Grenzen gekommen. Wenn man sich ansieht, wie Posten über Nachrichten und SMS verteilt werden, sind das Dinge, die einem aufrechten österreichischen Konservativen – und ich kenne einige – die Fußnägel aufrollt.

Viele Ihrer Parteifreunde haben den „koalitionsfreien“ Raum kritisiert. Annalena Baerbock hat gesagt, so einen Koalitionsvertrag wird es mit ihr nicht geben.

Wir sind in einer ganz anderen Situation. Bei allen Gegensätzen zu uns in der Flüchtlingspolitik, CDU und CSU legitimieren sich nicht in einem Wettlauf über die mieseste Politik gegenüber Zuwanderern, wie es die Liste Kurz gegenüber der FPÖ gemacht hat. Die Union ist breiter aufgestellt und hat gelernt, was passiert, wenn sie diese Karte spielen. Söder hat versucht, den Absturz der CSU in Bayern zu bremsen, und hat das schlechteste Ergebnis in der Geschichte eingefahren.