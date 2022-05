Putin: "Einzig richtige Entscheidung"

In der Rede vor den Veteranen des Weltkriegs warf Wladimir Putin dem Westen vor, eine Invasion Russlands und der Krim vorbereitet zu haben. Die NATO habe Bedrohungen an den Grenzen Russlands aufgebaut: "Der Westen wollte nicht auf Russland hören - sie hatten andere Pläne." Der militärische Sondereinsatz sei eine notwendige und rechtzeitige Maßnahme: "Der Westen bereitet die Invasion unseres Landes, einschließlich der Krim vor. Feinde Russlands nutzen Terroristen, um Russland zu schaden." Der "Sondereinsatz" in der Ukraine, so Putin sei eine "präventive Maßnahme" gewesen und "die einzig richtige Entscheidung".

"Musste keinen Erfolg verkünden"

Anders als von vielen Experten erwartet hat Putin weder offiziell den Krieg erklärt, noch eine allgemeine Mobilmachung angekündigt. In Mangotts Beurteilung musste er das auch nicht: "Putin musste keinen Erfolg verkünden. Hätte er jetzt den Krieg erklärt, wäre das ein Eingeständnis des Misserfolgs der sogenannten "Spezialoperation" in der Ukraine." Auch militärisch wäre eine Mobilmachung vorerst unbedeutend. Bis all die neu ausgehobenen Rekruten tatsächlich an die Front geschickt werden könnten, würden Monate vergehen.