Putin muss einen Erfolg herbeibomben

Sie hatten in einer Schule Schutz gesucht – und fanden dort unter den Trümmern den Tod. Mehr als 60 Menschen seien in der Ortschaft Bilohriwka bei einem russischen Luftangriff ums Leben gekommen, teilte der Gouverneur der Region Luhansk in der Ostukraine mit.

Es ist die Region, auf die sich in diesen Tagen die Angriffe der russischen Armee konzentrieren. Schlechte Planung, massive Gegenwehr der Ukraine und ungünstiges Wetter haben auch die Offensive im Osten stocken lassen. Nun versucht man mit massiven Luftangriffen und schwerer Artillerie, mit allen Mitteln einen Erfolg zu erzwingen. Tatsächlich hat der Angriff am Wochenende wieder Fahrt aufgenommen. So mussten sich die Ukrainer an einigen Abschnitten der Front zurückziehen, etwa aus Propasna. Mehr als Ruinen sind von der Kleinstadt ohnehin nicht übrig. Sie sei „bis auf die Grundmauern zerstört“, wie der Gouverneur mitteilte.