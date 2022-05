Österreich bezieht Getreide per Bahn aus der Ukraine

Aufgrund des Krieges können derzeit nur zehn Prozent der bisherigen Getreidemengen pro Monat aus der Ukraine exportiert werden. Allein die Zerstörung des Hafens in Odessa betreffe Lieferungen von 200.000 Tonnen pro Tag. Daher wird nun Getreide per Bahn nach Österreich gebracht.

Am Freitag Vormittag trafen in Wien 1.450 Tonnen Tierfutter aus der Ukraine via Bahntransport ein. Empfangen wurde der Güterzug von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), ÖBB-Chef Andreas Matthä und dem ukrainischen Botschafter Wassyl Chymynez. Geplant sind zwei Transporte pro Monat. "Unser Ziel ist, Österreich in Zukunft verstärkt als Drehscheibe für Rohstoff-Lieferungen aus der Ukraine zu positionieren", so die Ministerin.

Der Endpunkt des ersten Zugs, der über die Westukraine gekommen ist, ist Aschach an der Donau. Dort wird er von einem Agrarhändler, dem Vernehmen nach Raiffeisen, zu "marktüblichen Preisen" übernommen, Details nannte die Ministerin nicht. Das Futtergetreide ist für Österreich bestimmt, weitere Lieferungen über den sogenannten "Grünen Korridor" sollen aber auch anderen Ländern zu Gute kommen. Matthä kündigte heute an, die Lieferungen künftig verstärken zu wollen.