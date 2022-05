"Beenden Sie diesen Alptraum": Weiter Warten auf Evakuierung aus Mariupol

Kiew: Russen wollen Azovstal bis zum 9. Mai erobern

Russland will nach EinschĂ€tzung der ukrainischen Regierung das belagerte Stahlwerk bis Montag erobern. PrĂ€sident Selenskijs Berater Olexij Arestowytsch sagte am Donnerstagabend, das Azovstal-Werk solle zum 77. Jahrestag des Sieges ĂŒber Hitler-Deutschland am 9. Mai erobert werden. „Das schönste Geschenk an einen Herrscher ist der Kopf seines Gegners. Ich erkenne klar das Bestreben, Azovstal zu erobern und Putin zum 9. Mai den “Sieg„ zu schenken“, wurde er von der Agentur Unian zitiert.

„Sie wollen das unbedingt, aber mal sehen, ob ihnen das gelingt“, sagte Arestowytsch. Die schweren Angriffe auf das GelĂ€nde des Stahlwerks ließen die Absichten des russischen MilitĂ€rs klar erkennen. Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, der in Russland am 9. Mai gefeiert wird, ist in Moskau am Montag eine große MilitĂ€rparade geplant. FĂŒr die Feier strebt Russland einen militĂ€rischen Erfolg in der Ukraine an.