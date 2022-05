Was plant Putin am 9. Mai?

Seit Tagen wird spekuliert, dass Russland am 9. Mai zur traditionellen Weltkrieg-Gedenkparade das Kriegsrecht verhängen und eine Generalmobilmachung ankündigen könnte. Was will Putin also am 9. Mai verkünden, wie wichtig ist für ihn ein Sieg in der Ostukraine bis Montag und wie ernst muss man die Drohungen mit Atomwaffen nehmen? Fragen, die heute KURIER-Außenpolitik-Experte Konrad Kramar erklärt: