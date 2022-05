Österreichs Kampf gegen Korruption – mit Russlands (Geld-)Segen

Schiefe Optik: Seit 2019 hat das Board of Governors der IACA – eine Art Aufsichtsrat – mit Alexey Konov einen russischen Uni-Direktor als Vorsitzenden. Er wird am 10. Mai wohl bei der Mitgliederversammlung abgewählt, sein Stellvertreter aus China eventuell auch.

Kein Einzelfall

Russlands Einfluss auf die IACA in den vergangenen Jahren fügt sich jedenfalls in eine Kette diplomatischer Schnitzer ein. Österreichs Image als Insel für diplomatische Verhandlungen, mit einem von weltweit vier UN-Sitzen, hat in den vergangenen Jahren Kratzer erlitten. Das Nein zum UN-Migrationspakt nach Zustimmung auf Beamtenebene wird in diplomatischen Kreisen bis heute als Kardinalfehler bezeichnet.