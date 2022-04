Warum nur vier Kreml-Diplomaten gehen müssen

Das Zögern und Zaudern ist vorbei: Am Donnerstag hat auch Österreich russische Diplomaten ausgewiesen – nämlich vier. Ungarn, Luxemburg und Zypern sind damit die letzten EU-Staaten, die auf diplomatischer Ebene keine Konsequenzen aus dem Massaker in der ukrainischen Kleinstadt Butscha gezogen haben. Die Grünen und die Neos unterstützen den Schritt, die FPÖ nicht. Die SPÖ ist sich nicht sicher, will Gesprächskanäle offen halten.

"Wien ist Spionage-Drehscheibe"