Wiener Melange der internationalen Diplomatie

Wien ist auch Sitz wichtiger Organisationen für diesen Sicherheitsbereich:

IAEO

Die Internationale Atomenergiebehörde erhielt 2005 den Friedensnobelpreis. Sie kontrolliert die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags – das Verbot der Verbreitung und die Verpflichtung zur Abrüstung von Kernwaffen sowie das Recht auf friedliche Nutzung von Kernenergie. Die IAEO hat ein Kontroll- und Inspektionssystem, das die Einhaltung dieser Bestimmungen (etwa im Iran) überprüft. Sie erstellt unter anderem Normen zur Verbesserung der Sicherheit in Atomkraftwerken.

CTBTO

Die Atomteststopporganisation wacht mit Messstationen weltweit darüber, dass keine illegalen Atomtests stattfinden können. Das schränkt die heimliche Entwicklung von Nuklearwaffen stark ein oder macht sie gar unmöglich.

UNODA

Das Büro der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen unterstützt Fortschritte zu weltweiter Abrüstung in einer Vielzahl von Foren von New York bis Wien, ist eine Zentralstelle für den Informationsaustausch, etwa zu internationalen Waffenexporten, und hilft bei der Ausarbeitung praktischer Abrüstungsmaßnahmen, etwa nach Konflikten. Das Verbindungsbüro in Wien unterstützt die Kooperation zwischen den verschiedenen Organisationen in diesem Bereich.

HCoC

Der Haager Kodex gegen die Verbreitung ballistischer Raketen betrifft jene Raketen, die Trägersysteme für Massenvernichtungswaffen sein können. Als Frühwarnzentrale fungiert das Außenamt in Wien. Hier melden 143 Staaten – und über diese auch die NASA, ESA und Privatpersonen – Trägerraketenstarts an. Wien gibt die Daten sofort an alle Mitglieder weiter und beugt so gefährlichen Fehleinschätzungen vor.

Das Wassenaar-Abkommen dient der Exportkontrolle von konventionellen Waffen und doppelverwendungsfähigen Gütern und Technologien. Hier laufen ebenfalls die Fäden in Wien zusammen.

VCDNP

Das Wiener Zentrum für Abrüstung und Non-Proliferation führt Expertise und Menschen zusammen, um nukleare Abrüstung und Nichtweiterverbreitung voranzutreiben.