1,35 Mrd. Euro Wertschöpfung durch Diplomatie in Österreich

Im neuen Amtssitzgesetz werden die bisher in getrennten Bundesgesetzen bestehenden Regelungen und Rahmenbedingungen in einem Gesetz zusammengefasst, was Interessenten an einer Ansiedlung in Österreich einen besseren Überblick bietet.

Zudem soll mit dem Abbau bürokratischer Hürden für internationale Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und quasi-internationale Organisationen und deren Angestellte sowie Familien die Attraktivität des Standorts Österreich gesteigert werden.

Hub für Sicherheit

Konkret soll, so der Plan von Außenminister Alexander Schallenberg, der Amtssitz Wien vor allem als Hub für Sicherheit und Nachhaltigkeit mit einem Fokus auf Energie, Entwicklung und Klima-Diplomatie ausgebaut werden. Das sind die Themen der Gegenwart und Zukunft, die unweigerlich von der Menschheit gelöst werden müssen. Warum also nicht in Wien?