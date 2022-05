Erneut Explosionen in Transnistrien

Die an die Ukraine angrenzende Konfliktregion Transnistrien in der Republik Moldau hat von erneuten Angriffen auf ihr Territorium gesprochen. In der Nacht habe es in der grenznahen Ortschaft Woronkowo mehrere Explosionen gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium der Region. "Über der MilitĂ€rgarnison in Woronkowo sind mindestens zwei Drohnen geflogen, vier Explosionen waren zu hören."

Tote und Verletzte habe es nicht gegeben. Die Angaben konnten zunĂ€chst nicht unabhĂ€ngig ĂŒberprĂŒft werden. Das seit den 1990er Jahren von der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau abtrĂŒnnige Transnistrien grenzt an die sĂŒdukrainische Region Odessa. Transnistrien gilt als prorussisch, zudem sind dort rund 1.500 russische Soldaten stationiert, die den Waffenstillstand und alte Munitionsdepots und Waffenlager ĂŒberwachen sollen.