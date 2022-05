Eskalation in Transnistrien soll verhindert werden

Die Ukraine will gemeinsam mit Moldawien und der EU eine Eskalation der Situation in Transnistrien verhindern. Damit soll die Schaffung einer weiteren russischen Frontlinie unterbunden werden. Die Ukraine werde die Souveränität und territoriale Integrität der Republik Moldau unterstützen, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im Beisein seines dänischen Amtskollegen Jeppe Kofod am Montag in Kiew nach Angaben der staatlichen ukrainischen Agentur Ukrinform.