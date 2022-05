Ehrenrettung für den Pazifismus

Feigheit, das ist so ein Wort, das uns liberalen Demokraten sogar auf Kinderspielplätzen nur noch unter vorgehaltener Hand auskam. Doch auf einmal ist dieser Vorwurf, der für viele den Beigeschmack autoritärer Gewaltkultur hatte, wieder ständig im Einsatz. Putins Angriffskrieg ließe sich nur mit militärischen Mitteln kontern. Zweifel an der Wahl dieser Mittel – also etwa an der Lieferung von Panzern an die Ukraine – werden kurzerhand mit eben diesem Vorwurf der Feigheit vom Tisch gewischt.