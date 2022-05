Die Zahl der positiven PCR-Tests an Schulen hat sich gegenüber der Vorwoche wieder etwas erhöht. Insgesamt registrierten das Bildungsministerium bzw. die Stadt Wien in der laufenden Woche 1.765 positive Tests bei Schülern, in der Vorwoche waren es 1.571. Damit haben unverändert 0,1 Prozent aller Tests angeschlagen. Seit Ostern wird nur mehr einmal pro Woche PCR-getestet. In Wien, wo mit "Alles gurgelt" ein anderes Testsystem als in den restlichen Ländern zum Einsatz kommt, wurden in der laufenden Woche 1.113 positive Tests verzeichnet (Vorwoche: 1.074). In Niederösterreich waren es 223 (185), in Oberösterreich 120 (87), in der Steiermark 110 (55), in Tirol 66 (42), in Salzburg 46 (40), in Kärnten 37 (37), in Vorarlberg 30 (24) und im Burgenland 20 (27). Bereits in der Vorwoche ist die Maskenpflicht in der Schule grundsätzlich aufgehoben worden. Davor mussten Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal abseits der Klassen- bzw. Gruppenräume Maske bzw. an der Oberstufe FFP2-Maske tragen. Bei positiven Fällen kann allerdings befristet am Standort wieder Maskenpflicht beschlossen werden.