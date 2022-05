Gesundheitsminister: "Müssen im Herbst intensiv reagieren können"

Dass es derzeit drei verschiedene Datenquellen für die Erfassung der Corona-Fälle gibt, will Rauch ändern. Er strebt eine Vereinheitlichung an. Ein Schritt dahin soll ein Covid-Register sein, in dem Spitäler alle Fälle dokumentieren. Damit soll künftig Überlastungen wie in der Vergangenheit vorgebeugt werden.