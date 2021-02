Südafrika-Variante: AstraZeneca weniger wirksam; Kurz will Sputnik V in Österreich produzieren lassen

In Italien ist die Zahl der Menschen, die mit oder am Coronavirus gestorben sind, wieder gestiegen. So gab es am Samstag innerhalb von 24 Stunden weitere 385 Todesopfer. Am Tag zuvor waren 377 Todesfälle registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen ging hingegen auf 13.442 von 14.218 zurück, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Insgesamt sind in Italien 91.003 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank binnen 24 Stunden von 19.575 auf 19.408. Auf den Intensivstationen wurden 2.110 Personen behandelt, 32 weniger als am Freitag.