1.317 Neuinfektionen in Österreich

1.317 neue Corona-Infektionen wurden in den vergangene 24 Stunden in Österreich gemeldet. Das sind ein bisschen weniger als gestern - am Samstag kam man auf 1.333 Neuinfektionen. Allerdings sind die Zahlen am Wochenende üblicherweise niedriger, weil weniger getestet wird.

Bisher gab es in Österreich 423.839 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand sind österreichweit 8.012 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben.