7-Tages-Inzidenz in Österreich: Das sind die Bezirke die am stärksten betroffen sind

Am Montag ist der dritte Lockdown vorbei, doch die Infektionslage in Österreich bleibt in den vergangenen Wochen auf annähernd gleichem Niveau.

Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt mit Stand Freitag, 14 Uhr in Österreich bei 106,27. Von der angepeilten Inzidenz von 50 ist Österreich also noch weit entfernt. Im Wochenverlauf ist die 7-Tages-Inzidenz dennoch leicht gesunken. Vergangenen Samstag lag sie noch bei 108,93.

Die Bezirke im Vergleich

Während manche Bezirke in der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gesunken sind, sind andere wiederum stärker betroffen. Mit Stand Samstag, 10 Uhr liegt der Bezirk Tamsweg mit 341 Infektionen auf dem ersten Platz. Auf Rang zwei liegt der Bezirk Lienz mit 295 Infektionen und dahinter der Bezirk Hallein mit 291 Infektionen in der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner.

Am unteren Ende und damit am besten platziert ist die Stadt Waidhofen an der Ybbs mit 18 Infektionen in der 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Etwas stärker betroffen ist der Bezirk Lilienfeld (23) sowie die Städte Steyr (26) und Eisenstadt (27).

Hier gibt es die Daten für alle Bezirke: