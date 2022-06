Omikron-Impfstoffe: Debatte über Zulassungspraxis + Maskenpflicht: Rauch legt sich nicht fest

Kostenlose Corona-Tests für alle wird es in Deutschland nur noch bis Ende Juni geben. Danach müssten sich die meisten Personen mit drei Euro pro Corona-Test beteiligen, kündigte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach heute in Berlin an. Gratis-Tests werde es dann nur noch für vulnerable Gruppen - wie Schwangere, Kleinkinder, Krankenhaus- und Pflegeheimbesucher, Angehörige von Infizierten sowie Personen, die sich nicht impfen lassen könnten.

"Ich will keinen Hehl daraus machen: Ich hätte die kostenlosen Bürgertests für alle gerne weitergeführt", sagte Lauterbach. Die Tests würden aber im Schnitt in etwa eine Milliarde Euro pro Monat kosten. Das sei in der angespannten Haushaltslage nicht mehr drin. Der neue Entwurf sehe bis zum Jahresende Kosten in Höhe von 2,7 Milliarden Euro vor.