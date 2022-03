Klimek: Werden Pandemie in den Griff bekommen + Mehr Spitalspatienten erwartet

Die Österreichische Ärztekammer hat am Mittwoch die vom neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) angekündigte Reduktion der Gratis-Corona-Tests sowie die Lockerungen bei den Quarantäne-Bestimmungen scharf kritisiert. "Wenn man ganz offensichtlich eine mögliche Herdenimmunität erreichen und das Virus durchrauschen lassen will, dann sollte man das auch genauso kommunizieren", sagte ÄÖK-Vizepräsident Harald Mayer in einer Aussendung.

Auch solle man dieses Ziel "nicht in ein neues Verordnungschaos verpacken, das niemand versteht", betonte Mayer, der auch Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte ist. Mit diesem Schritt seien "sehr hohe Neuinfektionszahlen in Österreich weiter garantiert". "So werden die Zahlen kaum nach unten gehen, was unsere Gesundheitsversorgung an den Rand des Kollaps bringen wird", so der Vize-Präsident. Schon jetzt seien die "sogenannten COVID-Normalstationen überlastet" - "einerseits, weil teilweise bis zu 20 Prozent des Spitalspersonals selbst infiziert sind und ausfallen und andererseits, weil uns aufgrund der vielen an Corona Erkrankten bereits die Betten ausgehen". Das Anpeilen einer möglichen Herdenimmunität werde auf dem Rücken des Spitalspersonals ausgetragen und gehe zu Lasten der Qualität in der Patientenversorgung.