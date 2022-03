Peter Klimek: Wir werden die Herausforderungen der Pandemie in den Griff bekommen

58.583 Corona-Infektionen wurden am Mittwoch gemeldet. Und es werden in den kommenden Tage wohl noch mehr. Geht das immer so weiter? Und wann endet diese Pandemie jemals?



Für den Komplexitätsforscher Peter Klimek ist die Pandemie jedenfalls erst dann vorbei, „wenn wir das, was wir tun müssen, um die Infektionen einzudämmen, von den Menschen nicht mehr als außergewöhnliche Belastung betrachtet wird.“ Und das kann noch dauern.



Denn die nächste Welle kommt bestimmt. „Spätestens im Herbst, wenn die Temperaturen wieder sinken, werden wir wahrscheinlich wieder steigende Zahlen registrieren“, sagt Klimek. Dann werde allerdings die Frage sein, welche Dimension die neue Variante zu diesem Zeitpunkt haben wird. „Ist sie mit Omikron vergleichbar, dann ist ein Spitalskollaps wenig wahrscheinlich.“ Doch sicher ist das nicht.

Spitäler am Limit

Außerdem sind die Spitäler bereits jetzt an ihren Kapazitätsgrenzen angelegt, auch weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen. Deshalb mahnt der Komplexitätsforscher: „Wir müssen uns langfristig überlegen, wie wir das Gesundheitswesen aufstellen. Da gibt es viele Fragen: Wie gehen wir mit diesem Mehr an Belastung um? Welche Kapazitäten brauchen wir? Wir werden lernen müssen, mit vielen Herausforderungen umzugehen – auch angesichts der immer geringer werdenden Kapazitäten.“