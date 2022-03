Souvenir aus der Sahara: So kam der Wüstensand nach Österreich

Das Naturschauspiel hatte sich Experten bereits Ende vergangener Woche angekündigt. In der größten Trockenwüste der Erde wirbelte Wind Sandkörner auf und trug die feinsten in schwindelerregende Höhen. „Über Marokko und Algerien bildete sich ein Tiefdruckgebiet namens ,Elke‘“, erklärt Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet. Böen ließen Partikel bis zu fünf Kilometer hoch steigen. Die Wolke aus der Sahara kam über Spanien und Frankreich nach Mitteleuropa. Jetzt zieht sie über Österreich. Am Donnerstag erreicht sie im Osten vermutlich eine für alle sichtbare Ausbreitung.